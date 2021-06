Kristal Silva sufre golpe en Survivor México y así reacciona su novio.

Nuestra querida Kristal Silva se dio a conocer como una de las participantes más fuertes y valientes de Survivor México. La carismática presentadora dejó a un lado el glamour de las pasarelas para adentrarse a un mundo de frío, hambre y exigentes pruebas.

Kristal Silva es una de las favoritas en Survivor México

Kristal Silva

Sin embargo, el reciente avance de Survivor México nos dejó impactados, pues nuestra bellísima conductora sufrió un contundente golpe en el rostro.

Aún no sabemos qué sucedió con la integrante de la Tribu Jaguar; sin embargo, se puede ver que chocó contra Sargento Rap.

En el mismo avance, la tamaulipeca queda recostada sobre el arena y tiene sangre en el rostro, momento que tiene en ascuas a millones de admiradores.

La reacción de su gran amiga Cyntia González se hizo presente, pues la chef rompió en llanto tras ver a su compañera en el suelo y con rastros de sangre.

No te pierdas los próximos episodios de Survivor México, porque descubriremos juntos qué sucedió con nuestra querida Kristal Silva.

Novio de Kristal Silva reacciona ante el contundente golpe de su futura esposa

Luis Ángel, novio de Kristal Silva, se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para hablar sobre el empujón que recibió su prometida.

El abogado se dijo sorprendido con la noticia, pues se encontraba manejando en carretera cuando se enteró de lo sucedido.

“Al principio sentí coraje porque no sabía nada. Yo todos los días hablo con su mamá y tenemos ese miedo; que no se corte, que no se doble el tobillo o que no tenga una lesión. Ese miedo ya pasó. No podemos hacer nada, es una impotencia terrible”, expresó.

Por último, Luis Ángel refrendó que Kristal Silva es una mujer muy valiente y no va a rendirse en las trepidantes tierras de Survivor México.

Esa mujer es un soldado. La lesión no creo que ponga en riesgo su vida, me duele porque es su rostro y lo cuida como cualquier mujer. Hasta con muletas va a seguir luchando… les apuesto que no va a tirar la toalla

