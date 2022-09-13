Survivor México: ¿Quiénes son los dos primeros finalistas?

Survivor México está más interesante que nunca y es que la recta final cada vez se encuentra más cerca, por ello, las estrategias están a la orden del día y todos y cada uno de los sobrevivientes han comenzado a jugar sus cartas en busca de los 2 millones de pesos y de convertirse en el gran campeón de esta edición.

Tras concretarse la fusión, Saadi y Santiago han sido eliminados y todo parece indicar que los rivales a vencer previo a la final son los Jaguares, tribu que tenía una considerable ventaja en cuanto a integrantes se refiere, pero que se ha convertido en el blanco de las demás facciones de la competencia.

Es por eso que Yusef ya planea su venganza y tal parece que echaría mano de Catalina para llevarla a cabo, pues ambos se tomaron el tiempo para hablar y arreglar sus diferencias, así como poner en claro sus objetivos para mantenerse dentro de Survivor México.

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“Mi intención va a seguir siendo ir contra los Jaguares, soy fiel a lo que soy, Kenta, Nahomi, Julián, es a lo que soy fiel. Yo espero que, a partir de ahora, la relación con Cata sea linda y que me pueda llevar una amiga más de esta aventura”, dijo Yusef, ¿será parte de su estrategia?

Cuchao podría enfrentar su primera traición

Al igual que la semana pasada, los sobrevivientes eliminados de esta semana serán dos, por lo que cada uno sigue moviendo sus piezas para mantenerse a salvo, tal es el caso de Cuchao, quien ha sabido manipular a la mayoría de sus compañeros, pero una traición en su contra podría estarse gestando por parte de Kenta, quien planea enviarlo al próximo Juego de Extinción.