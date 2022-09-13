Survivor México: Cathe no puede más y rompe en llanto. (VIDEO)

Luego de 14 semanas de competencia dentro de las playas de Survivor México, los participantes han pasado por situaciones sumamente complicadas, por lo que no todos aguantan las condiciones.

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Una de las primeras en abrir su corazón y romper en llanto fue Cathe, quien recordó a sus seres queridos.

He pasado cosas muy fuertes en Survivor que me viene la emoción, ya no voy a llorar porque sé que mi mamá, mis papás, no solo mi mamá; mi hermano como que conectan conmigo y no quiero ponerlos tristes. Ha sido muy difícil para mí Survivor, he tenido muchos colapsos mentales porque, obviamente no tienes un teléfono, no tienes que hacer más que ver la nube y solo era jugar y preocuparte en qué vas a comer

Survivor México ha cambiado la vida de Cathe.

El siempre hecho de pasar hambre en las playas de Survivor México, le ha cambiado la forma de ver la vida a Cathe, quien aseguró va a valorar más lo que tiene y a ayudar a las personas que esté en sus manos brindarles un apoyo.

Me salgo de Survivor cuando me tenga que salir, llegué a mi casa cuando sea una persona que; ahora para mí, la gente de la calle ya no va a ser invisible porque yo ya sé lo que es pasar hambre. Pasar hambre es lo más fuerte que puede ser, bañarte ya no importa, incluso no importa si tengo que dormir en piedras y ahora voy a empatizar mucho más con la gente de la calle

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