Survivor México: Warrior molesto tras actitud de Jaguares y Kristal Silva.

La salida de Kristal Silva y el desempeño de la Tribu Jaguar en el último capítulo de Survivor México, dividió la opinión entre los usuarios de las redes sociales.

La bellísima Kristal Silva está de vuelta en el foro de Venga la Alegría

Kristal está en el foro para hablar de su polémica salida de Survivor.

El bajo rendimiento del equipo amarillo también sorprendió a la máxima autoridad Warrior, quien no dudó en mandar su contundente opinión de lo sucedido.

El presentador se comunicó a nuestro programa Venga la Alegría y expresó enojo por todo lo que pasó en el reality show de supervivencia.

“Fue algo inaudito, algo que fue muy evidente. No tenemos que darle tantas vueltas al asunto. Al final de cuentas ellos establecieron así su estrategia y por alguna razón dijeron: ‘Mejor no ganamos’, así de sencillo y esto no es el espíritu de Survivor, esto no es lo que buscamos. Survivor es la competencia, es ir a ganar, es ir a buscar el triunfo. Es la sed de gloria, es luchar por una recompensa”, confesó en exclusiva para VLA.

Recordemos que Warrior incentiva a los participantes a luchar por la gloria; sin embargo, esta vez no vio compromiso de los participantes.

“Soy el primero en reconocer cuando hay esfuerzo de por medio, cuando hay garra, lucha, cuando lo dejan todo y no se guardan nada. Pero así como reconozco los triunfos también debo ser el primer en señalar cuando algo sucede como lo que vimos en ese duelo”, confesó.

Warrior asegura que los sobrevivientes no lucharon con los valores de Survivor México

El presentador de Survivor México aseguró que todo fue una estrategia por parte de los sobrevivientes. Además, quedó sorprendido por el bajo rendimiento de Paco y Gary.

Es más que evidente que algún tipo de estrategia establecieron. Yo les pregunté al final de la ceremonia: '¿Esto fue estrategia?’ Porque si no fue estrategia qué demonios fue

“Uno no se siente a gusto cuando de pronto le quieren ver la cara. A mí lo que no me gustó es que cuando yo cuestiono me vienen a hablar de insolación y cansancio, eso a mí no me gustó. Y yo vi que iban bajando el ritmo, nadie me tiene que contar las cosas, yo lo vi”, concluyó.

