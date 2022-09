VIDEO: Yusef y David se enfrentan cara a cara tras traición en Survivor México.

Survivor México está a punto de conocer a los tres finalistas de esta temporada, y mientras eso sucede, los eliminados han expresado quién merece ser el próximo campeón de los 2 millones de pesos.

Programa 19 septiembre 2022 Parte 2 | Concejo Tribal con Yusef.

Yusef ha dejado claro que ninguno de los sobrevivientes restantes merece coronarse como ganador, pues recordemos que ha protagonizado una de las eliminaciones más polémicas.

Todos los participantes votaron por el biólogo para sacarlo de Survivor México, mientras que Catalina utilizó su medallón para invalidar el voto de Yus.

En su momento, Yusef expresó su molestia por la traición en su contra, incluyendo la de sus dos amigos David Ortega y Cyntia. El biólogo declaró que le dolió la traición de estos dos sobrevivientes, quienes nunca le advirtieron de la estrategia.

Yusef y David se enfrentan tras traición en Survivor México

David Ortega, reciente eliminado de Survivor México, se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría Fin de Semana, así que no pudo evitar un tenso enfrentamiento con Yusef.

“Me dolió que no tuvieras el coraje y el valor de decirme a la cara lo que ibas a hacer. Que un amigo me haya mentido me dolió. Me dolió que dijeron que robé la comida, cuando la comida ahí estaba. Se quedaron la fruta, las papas y las manzanas, ¿ahora resulta que les robé? Se me hizo algo muy cobarde”, dijo el biólogo en nuestro matutino.

Por su parte, David Ortega no se quedó callado y respondió al biólogo de esta manera.

“Mi participación fue muy limpia. Esa decisión que tomamos tuvo que ver con factores externos. Me responsabilizo por mis acciones, pero solo una persona iba a ganar. Es un juego, es una decisión que tomé y ya está hecho. Nunca te deseé el mal a ti y ni a nadie, es una competencia”, expresó el participante.

