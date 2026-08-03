¡Erick rompe el silencio! El segundo eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas revela cómo vivió la aventura
En entrevista exclusiva, Erick abre su corazón y comparte las emociones, aprendizajes y desafíos que enfrentó durante su paso por Survivor México La Reliquia en Llamas.
Erick, el segundo eliminado de Survivor México: La Reliquia en Llamas, habla en exclusiva sobre la intensa experiencia que vivió dentro de la competencia. Tras despedirse de la isla, el sobreviviente comparte cómo enfrentó los retos físicos y emocionales de una aventura donde cada día puso a prueba su resistencia, estrategia y fortaleza mental.