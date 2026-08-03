uno nuevo
LOGO_SURVIVOR_2026
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Erick rompe el silencio! El segundo eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas revela cómo vivió la aventura

En entrevista exclusiva, Erick abre su corazón y comparte las emociones, aprendizajes y desafíos que enfrentó durante su paso por Survivor México La Reliquia en Llamas.

Erick, el segundo eliminado de Survivor México: La Reliquia en Llamas, habla en exclusiva sobre la intensa experiencia que vivió dentro de la competencia. Tras despedirse de la isla, el sobreviviente comparte cómo enfrentó los retos físicos y emocionales de una aventura donde cada día puso a prueba su resistencia, estrategia y fortaleza mental.

Tags relacionados
Videos Survivor México 2026 Survivor México 2026

Videos