Resumen del domingo 2 de agosto: ¡Domingo de extinción de alto impacto! Un Halcón se despide de Survivor México La Reliquia en Llamas
La tensión llegó al límite en una noche donde un integrante de Halcones tuvo que apagar su llama y decir adiós al sueño de conquistar la supervivencia.
El domingo de eliminación en Survivor México La Reliquia en Llamas estuvo cargado de emociones, estrategia y mucha tensión. Los sobrevivientes enfrentaron una jornada decisiva en la que cada esfuerzo podía marcar la diferencia entre continuar en la competencia o despedirse para siempre.