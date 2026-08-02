¡Una noche de máxima tensión! Un duelo de extinción define el destino de Erik en Survivor México La Reliquia en Llamas
El Concejo Tribal y un intenso duelo de extinción llevaron la competencia al límite, dejando una nueva despedida en la isla.
La intensidad llegó a su punto máximo en Survivor México La Reliquia en Llamas con un Concejo Tribal lleno de estrategia, decisiones difíciles y emociones encontradas. Los sobrevivientes tuvieron que analizar sus alianzas y elegir el camino que consideraban necesario para continuar dentro de la competencia.