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¡Una noche de máxima tensión! Un duelo de extinción define el destino de Erik en Survivor México La Reliquia en Llamas

El Concejo Tribal y un intenso duelo de extinción llevaron la competencia al límite, dejando una nueva despedida en la isla.

La intensidad llegó a su punto máximo en Survivor México La Reliquia en Llamas con un Concejo Tribal lleno de estrategia, decisiones difíciles y emociones encontradas. Los sobrevivientes tuvieron que analizar sus alianzas y elegir el camino que consideraban necesario para continuar dentro de la competencia.

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