¡Se juega la Inmunidad Individual! El collar que puede cambiar el destino de un sobreviviente

La competencia entra en una etapa decisiva en Survivor México La Reliquia en Llamas con el esperado Juego por la Inmunidad Individual. En este desafío, cada sobreviviente luchará por obtener el Collar de Inmunidad, una ventaja que garantiza permanecer una semana más en la competencia y evitar el temido Duelo de Extinción. La presión será máxima, ya que solo un participante podrá quedarse con la inmunidad, mientras el resto continuará en riesgo de abandonar la isla. Fuerza, resistencia y estrategia serán determinantes en una prueba que podría cambiar por completo el rumbo del juego.

