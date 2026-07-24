¡La convivencia se rompe! Las diferencias comienzan a dividir a las tribus

La convivencia en Survivor México La Reliquia en Llamas comienza a complicarse. Conforme pasan los días, los integrantes de ambas tribus se conocen mejor y las diferencias de personalidad empiezan a salir a la luz. Las actitudes, las decisiones y la forma de enfrentar la supervivencia generan momentos de gran incomodidad, provocando desacuerdos que amenazan con fracturar la unión de los equipos. En una competencia donde la estrategia y la confianza son fundamentales, estos conflictos podrían influir directamente en el futuro de las tribus.

