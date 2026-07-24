¡Todo por la Inmunidad Grupal! El juego que puede asegurar una semana más en Survivor México La Reliquia en Llamas

La intensidad aumenta en Survivor México La Reliquia en Llamas con un espectacular Juego por la Inmunidad Grupal y la Recompensa. Las tribus Halcón y Jaguar deberán dejarlo todo en el circuito para quedarse con el Tótem de Inmunidad Grupal, una ventaja que les permitirá asegurar una semana más dentro de la competencia y evitar el temido Consejo Tribal. Además, la recompensa en disputa podría marcar una diferencia importante en la supervivencia dentro de la isla. Fuerza, estrategia y trabajo en equipo serán fundamentales en un enfrentamiento que promete cambiar el rumbo de la temporada.