¡Todo por la Inmunidad Grupal! El juego que puede asegurar una semana más en Survivor México La Reliquia en Llamas
Halcón y Jaguar se enfrentan en un desafío decisivo donde estarán en juego el Tótem de Inmunidad Grupal y una valiosa recompensa.
La intensidad aumenta en Survivor México La Reliquia en Llamas con un espectacular Juego por la Inmunidad Grupal y la Recompensa. Las tribus Halcón y Jaguar deberán dejarlo todo en el circuito para quedarse con el Tótem de Inmunidad Grupal, una ventaja que les permitirá asegurar una semana más dentro de la competencia y evitar el temido Consejo Tribal. Además, la recompensa en disputa podría marcar una diferencia importante en la supervivencia dentro de la isla. Fuerza, estrategia y trabajo en equipo serán fundamentales en un enfrentamiento que promete cambiar el rumbo de la temporada.