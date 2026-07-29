¡Todo por unas enchiladas rojas! Las tribus se enfrentan en un intenso Juego por La Recompensa

La supervivencia vuelve a ponerse a prueba en Survivor México La Reliquia en Llamas con un emocionante juego por la recompensa. En esta ocasión, el premio son unas deliciosas enchiladas rojas, un alimento que representa una gran motivación para los sobrevivientes después de varios días de desgaste físico y escasez de comida. Halcones y Jaguares se entregan por completo en un desafío donde la fuerza, la coordinación y la estrategia serán determinantes para quedarse con la victoria y disfrutar de una recompensa que podría marcar la diferencia en su desempeño dentro de la isla.