¡Anahí rompe el silencio! Habla tras ser señalada como la más débil de su tribu

Después de ser señalada como la integrante más débil de su tribu, Anahí llega en entrevista exclusiva para hablar sobre uno de los momentos más complicados que ha enfrentado en Survivor México La Reliquia en Llamas. La sobreviviente revela cómo recibió la decisión de sus compañeros, las emociones que experimentó tras el señalamiento y la forma en que piensa responder dentro de la competencia. Lejos de rendirse, asegura que este momento se convierte en una motivación para demostrar su fortaleza y cambiar la percepción de su tribu, dejando claro que aún tiene mucho por aportar en la isla.