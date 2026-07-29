Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 29 de julio

El episodio de este 29 de julio de Survivor México La Reliquia en Llamas estuvo lleno de momentos clave que podrían definir el futuro de la competencia. La jornada comenzó con un intenso juego por la recompensa, donde Halcones y Jaguares dieron todo por quedarse con unas deliciosas enchiladas rojas, un premio que representó mucho más que un simple alimento. Más tarde, la tensión se trasladó a la cabaña de deliberación, donde los sobrevivientes tuvieron que tomar decisiones estratégicas que podrían marcar un antes y un después en el rumbo de las tribus. Además, la estrategia individual volvió a hacerse presente, dejando claro que, conforme avanza la competencia, cada participante está dispuesto a hacer lo necesario para mantenerse con vida en la isla. La lucha por permanecer en Survivor México La Reliquia en Llamas entra en una etapa donde cada decisión pesa tanto como los desafíos.