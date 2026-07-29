¡Sebastián Yate rompe el silencio! Habla tras ser señalado como uno de los más débiles de su tribu

Sebastián Yate llega en entrevista exclusiva para compartir cómo ha enfrentado uno de los momentos más complicados de su paso por Survivor México La Reliquia en Llamas. Después de ser señalado por su tribu como uno de los sobrevivientes más débiles y de salir de la cabaña de deliberación, Sebastián habla sobre las emociones que vivió, cómo recibió las críticas de sus compañeros y cuál será su estrategia para demostrar que todavía tiene mucho que aportar a la competencia. Una conversación en la que deja claro que no está dispuesto a rendirse y que buscará cambiar la percepción de su tribu.