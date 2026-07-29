¡La cabaña de deliberación cambia el juego! Decisiones que podrían definir el destino de las tribus
Los sobrevivientes enfrentan una intensa deliberación donde cada decisión puede cambiar por completo el rumbo de la competencia.
La cabaña de deliberación se convierte en el escenario de uno de los momentos más importantes de Survivor México La Reliquia en Llamas. Los sobrevivientes deben analizar cada movimiento y tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después en su estrategia dentro de la isla. Entre dudas, alianzas y objetivos personales, cada elección tiene un peso fundamental y podría desencadenar nuevas rivalidades o fortalecer viejos acuerdos. Ahora la gran incógnita es si las decisiones tomadas serán las correctas o terminarán jugando en contra de quienes las impulsaron.