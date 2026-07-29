“No les tengo miedo": Luis manda un contundente mensaje al público que le escribe críticas en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este miércoles 29 de julio previo a la gala del miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron la oportunidad de leer algunos de los mensajes que comparten los seguidores del reality a través de redes sociales, por lo que Luis no dudó en responderles y asegurar que sigan comentando, pues él no siente miedo a las críticas y está acostumbrado a vivir con ellas; incluso, dijo que está dispuesto a responder como se debe.