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“No les tengo miedo": Luis manda un contundente mensaje al público que le escribe críticas en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de recibir fuertes comentarios del exterior, Luis dejó muy clara su postura en MasterChef 24/7.

Este miércoles 29 de julio previo a la gala del miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron la oportunidad de leer algunos de los mensajes que comparten los seguidores del reality a través de redes sociales, por lo que Luis no dudó en responderles y asegurar que sigan comentando, pues él no siente miedo a las críticas y está acostumbrado a vivir con ellas; incluso, dijo que está dispuesto a responder como se debe.

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