¡Jaguar arranca con fuerza! La tribu domina el primer Juego por La Recompensa de Survivor México La Reliquia en Llamas!

La Tribu Jaguar comienza con el pie derecho su aventura en Survivor México La Reliquia en Llamas al imponerse con cinco de siete puntos de la competencia. Gracias a este sólido desempeño, sus integrantes llegan a su refugio con la motivación al máximo y la confianza de haber demostrado su fortaleza desde el arranque de la temporada. Este gran inicio no solo fortalece el ánimo del equipo, sino que también deja claro que la batalla entre las tribus promete ser intensa desde los primeros días en la isla.

