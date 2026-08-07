Halcones no se detiene! Anahí y Sebastián consiguen la tercera calavera tras un duelo de alto impacto

La competencia se puso intensa cuando los sobrevivientes tuvieron que superar varios obstáculos mientras permanecían unidos a un pesado barril. Avril y Sebastián lograron conseguir la primera cadena pese a la presión del desafío. Por su parte, Julio y Tzasna tomaron una importante ventaja, pero Aurélie y Sebastián no bajaron los brazos y protagonizaron una gran batalla. Finalmente, su esfuerzo rindió frutos y consiguieron la cuarta calavera para Halcones, dejando a su tribu cada vez más cerca de quedarse con la recompensa.

