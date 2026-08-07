Sahit guarda una poderosa ventaja: ¿usará la moneda para robar una recompensa?
Sahit todavía conserva una moneda que podría cambiar el rumbo de la competencia.
Sahit mantiene en sus manos una importante ventaja dentro de Survivor México la moneda que le permite robar una recompensa. Ahora tendrá que decidir si es el momento adecuado para utilizarla o si prefiere guardarla para una ocasión más estratégica. La tensión aumenta mientras los sobrevivientes buscan cualquier recurso que pueda darles ventaja en la competencia.