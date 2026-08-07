¡Tensión en el Concejo Tribal! Warrior recibe a Jaguares y Halcones y un mensaje conmueve a todos

Warrior recibió a Jaguares y Halcones en un intenso Concejo Tribal, donde los sobrevivientes enfrentaron uno de los momentos más importantes de la competencia: descubrir quién sería sentenciado. La tensión aumentó mientras las estrategias y decisiones quedaban sobre la mesa, pero un momento especialmente emotivo sorprendió a todos. Tzasna compartió un poderoso mensaje a su llegada a la competencia, provocando que varios sobrevivientes rompieran en llanto y recordaran el verdadero significado de esta experiencia.