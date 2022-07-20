Survivor: Ximena Duggan sale en defensa de Yusef tras polémica.

Desde que empezó la nueva temporada de Survivor México, la polémica se ha hecho presente entre los participantes, pero uno que ha causado más controversia por su participación es nuestro querido Yusef.

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Las pruebas que ha presentado Survivor México, han sido mucho más fuertes que las que habíamos visto en temporadas pasadas, por lo que los sobrevivientes han tenido que enfrentar muchas cosas, por lo que su personalidad y carácter han quedado al descubierto.

La convivencia entre los sobrevivientes se ha hecho más compleja, al igual que la respuesta que han tenido los millones de fans que ven Survivor México, este es el caso de Yusef, quien pasó de ser uno de los más queridos a uno de los más polémicos.

Uno de los momentos más polémicos por los que ha pasado Yusef, fue el cambio de tribu que vivió, pues desde su llegada los problemas de convivencia se comenzaron a hacer presentes cada día con más frecuencia.

Ximena Duggan sale en defensa de Yusef.

Recordemos que Ximena Duggan y Yusef fueron compañeros durante su participación en Exatlón México, por lo que tienen una buena relación.

Por tal motivo, Ximena Duggan salió en defensa de todos los comentarios negativos de los que ha sido objeto Yusef, afirmando que siente una gran admiración por su compañero y recordando que él nunca se va a dejar vencer, sin importar los retos y obstáculos que tenga que enfrentar, ya que de acuerdo con sus palabras es un fuerte candidato que ganar Survivor México.

Yusef no le debe nada a nadie y estoy muy orgullosa de él, es una gran persona

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Sin duda, Survivor México es uno de los realitys más demandantes de la televisión mexicana, por lo que cada participante tiene que entregar su máximo rendimiento en cada competencia, sin importar la polémica que pueda causar.

