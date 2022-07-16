Javier Ceriani es eliminado de Survivor México y desata varios memes.

La quinta semana de Survivor México terminó con los sentimientos a flor de piel, luego de que otro integrante de la Tribu Halcón se despidió de nuestro reality show.

Se trata de Javier Ceriani, quien a lo largo de 5 semanas se coronó como uno de los sobrevivientes más polémicos y comentados de la temporada.

Desde sus peleas con Gabo Cuevas, pasando por sus controversiales estrategias y hasta llegar a sus contundentes discursos, el periodista argentino se marchó con un par de enemigos a casa.

Javier Ceriani fue enviado al exilio por votación de todos sus compañeros, por lo que automáticamente quedó instalado en el Juego de la Extinción.

"Estoy tranquilo, me recuperé y dormí siesta", dijo el argentino tras llegar del exilio al campamento de la Tribu Halcón.

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Javier Ceriani queda eliminado de Survivor México

El Concejo Tribal sacó chispas esta noche, pues Gabo Cuevas fue enviado al Juego de la Extinción para luchar por su estadía.

Luego de un tenaz duelo contra Julián y Gabo Cuevas, Javier Ceriani quedó eliminado de Survivor México tras perder una prueba de precisión, balance y equilibrio.

El duelo entre Gabo y Javier fue uno de los más controversiales, pues han tenido varios encontronazos a lo largo de la competencia.

"Para mí Gabo no significa nada, solo es una campanita que está haciendo ruido", expresó Ceriani sobre su duelo con el reportero de espectáculos.

Por su parte, Gabo refrendó que es más fuerte que Ceriani y que ha aportado más puntos para su tribu: "Javier tiene más cabellera, pero yo he tenido más fuerza que él", dijo.

Antes de marcharse, Ceriani confesó que su equipo le brindó consejos para fortalecerlo y empoderarlo pese a los resultados.

"Me siento tranquilo y con una paz increíble", declaró sobre el apoyo de Yusef, Christian y Cathe.

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Naomi manteniendo la calma cuando Ceriani habla #SurvivorEnConcejo pic.twitter.com/LAhKVUHvun — Cherryville (@CherryStxlxs) July 16, 2022

Cuando le piden a ceriani su humilde opinión #SurvivorEnConcejo pic.twitter.com/BwwdAFAadM — sara (@saraLezaama) July 16, 2022