YUSEF FARAH
JAGUARES
BIÓLOGO
Fue eliminado de Survivor México en la semana 14.
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BIÓLOGO
Fue eliminado de Survivor México en la semana 14.
Natalia no se quedó callada y llamó manipuladora a la actriz
Como capataz tomó la decisión con base en el trabajo realizado a lo largo de la semana
Niurka fue quien recibió más votos, pero en esta ocasión no perdió la calma
El crítico no pudo resistirse y afirmó que el cazafantasmas se está comportando como una maceta
¡Nuevas noticias para la jornada! La astrologa Nana Calistar comparte importantes predicciones para el jueves 17 de septiembre para los 12 horóscopos
El público tiene en sus manos la oportunidad de salvar a uno de los Granjeros nominados y evitar que salga de la competencia.