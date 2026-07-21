Quién es Erick Castro, el nuevo Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas que buscará la victoria
Un Sobreviviente muy peculiar se reveló en Survivor México La Reliquia en Llamas: se trata de Erick Castro, “diablero” que demostrará que tiene todo para ganar.
El GRAN ESTRENO de Survivor México trajo consigo la revelación de los últimos cuatro Sobrevivientes, quienes se unen a la contienda para enfrentarse a pruebas intensas y condiciones extremas por la anhelada victoria. Además de los 12 personajes previamente confirmados, uno de los que se presentó oficialmente fue Erick Castro, un mexicano que quiere demostrar que el talento también puede estar lejos de los reflectores.
Conoce TODO sobre Erick Castro, el "diablero" que llega a Survivor México La Reliquia en Llamas
Erick Castro tiene 31 años y es un orgulloso trabajador de la Central de Abastos de Iztapalapa, donde se desenvuelve como cargador o "diablero" y todos los días pone a prueba su resistencia física transportando costales de cebollas entre bodegas y camiones. Nació en el Estado de México y radica en el municipo de Nezahualcóyotl, donde tiene una feliz familia junto a su pareja Noemí, con la que lleva tres años.
También tiene una hija llamada Sara, quien tiene 12 años y es una de sus principales motivaciones para buscar la victoria en Survivor México La Reliquia en Llamas. Y precisamente su historia de vida podría serle de utilidad para sortear las extenuantes jornadas en el reality, pues está acostumbrado al desgaste físico y posee una fortaleza mental inquebrantable.
¿Cuáles serán las fortalezas de Erick Castro en Survivor México La Reliquia en Llamas?
Entre las cualidades que tiene a su favor el diablero Erick Castro para lucirse en Survivor México La Reliquia en Llamas está la facilidad que tiene para hacer nudos, lo que sin duda necesitará para los campamentos en los que le toque estar. Asimismo, la fuerza física y resistencia son aspectos que el Sobreviviente ya tiene más que dominados.
Quiénes son TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas
- Viviann Baeza
- Javier Márquez "Big Papi"
- Abel Robles
- Rey Grupero
- Bobby Larios
- Azalia Ojeda "La Negra"
- Shada Hernández
- Sahit Sosa
- Julio Camejo
- Tzasna Carrasco
- Aurélie Garzonio
- Anahí Izali
- Sebastián Yate
- Sheila Velázquez
- Erick Castro
- Avril Andrade
No te pierdas Survivor México La Reliquia en Llamas de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas. Los domingos la cita es a las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO.