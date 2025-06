Lobo Rivas: esto es lo que se sabe de quién es su novia fuera de Survivor México

Jean Carlo Rivas, mejor conocido como Lobo, se ha convertido en uno de los personajes más comentados de Survivor México 2025. Además de su desempeño físico en las pruebas, el entrenador personal de 33 años ha dado mucho de qué hablar por su vida amorosa dentro y fuera del reality.

Aunque en la temporada pasada se relacionó con Lu Becerra, y ahora parece haber iniciado algo con Cyntia dentro del programa, muchos se preguntan qué pasó con la supuesta novia que tenía antes de entrar al juego.

Te puede interesar:

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre su estado sentimental fuera de cámaras. Se sabe que Lobo asistió en marzo a un evento con una mujer que no pertenece al medio, pero su identidad nunca fue revelada. Desde entonces, no se le ha visto públicamente con ella.

¿Lobo Rivas terminó su relación antes de entrar a Survivor?

La duda principal entre los fans es si Lobo Rivas terminó su relación antes de ingresar a Survivor México 2025. Aunque nunca habló abiertamente de su pareja fuera del reality, algunas fuentes cercanas aseguran que seguía en una relación hasta semanas antes de grabar el programa.

El contexto se complica aún más con los rumores recientes que lo vinculan sentimentalmente con Cyntia. La propia Julieta Grajales escribió en redes sociales que “Lobo cucharea en las noches con Cinti” y que está visiblemente enamorado.

Esto reavivó el debate sobre su historial romántico en el reality y si está repitiendo patrones de comportamiento.

La relación entre Lobo y Cyntia ha sido vista con sospecha por la audiencia y por algunos de sus compañeros de tribu. La modelo argentina Janette incluso se quejó en una emisión reciente de que Cyntia había bajado su rendimiento desde que Lobo se integró a la competencia.

Aunque aún no se ha hecho oficial su relación, todo indica que este vínculo está en plena construcción… o que simplemente es otro elemento de drama planeado para mantener el interés del público.

Sea como sea, el “villano” más famoso de esta edición vuelve a estar en el centro de atención, esta vez por motivos del corazón.