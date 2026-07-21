Quién es Sebastián Yate, el nuevo Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas que quiere ganar

Ya se revelaron a TODOS los Sobrevivientes que formarán parte de Survivor México La Reliquia en Llamas. Y uno de los últimos en integrarse a esta ambiciosa temporada es Sebastián Yate, que fue confirmado con los últimos 4 participantes y ya está compitiendo en búsqueda de ganar las batallas de tribus e individuales para avanzar.

Conoce TODO sobre Sebastián Yate, el colombiano que quiere conquistar Survivor México La Reliquia en Llamas

Sebastián Yate es un cantante de 31 años de edad, nacido en El Guamo, Colombia, pero radicado en la Ciudad de México desde hace varios años, donde ha encontrado grandes oportunidades para su carrera profesional. El intérprete debutó en la industria musical durante 2012 en Bogotá, pero al poco tiempo se interesó pro la actuación y en 2016 dejó su tierra natal para perseguir este sueño, que ha ido forjando con apariciones en teatro y TV, siempre con una mentalidad de superarse y alcanzar nuevos méritos para su trayectoria.

¿Cuáles serán las fortalezas de Sebastián Yate en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Al igual que el resto de los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026, Sebastián Yate tiene distintas cualidades que podrían serle de muchísima utilidad para crear estrategias y acumular victorias en búsqueda del primer lugar. Y sin duda, los que más le servirán serán su disciplina, resistencia mental y la resiliencia con la que siempre ha perseguido sus metas y que esta vez no serán ajenas al anhelo de convertirse en el ganador.

Quiénes son TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

Viviann Baeza

Javier Márquez "Big Papi"

Abel Robles

Rey Grupero

Bobby Larios

Azalia Ojeda "La Negra"

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Anahí Izali

Sebastián Yate

Sheila Velázquez

Erick Castro

Avril Andrade

No te pierdas Survivor México La Reliquia en Llamas de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas. Los domingos la cita es a las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO. La conducción estará a cargo de Carlos Guerrero "Warrior", uno de los periodistas deportivos más destacados de la actualidad y talento de TV Azteca.