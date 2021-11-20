Ninel Conde no pierde la esperanza de ver a su hijo antes de que acabe el año.

Ninel Conde afirma que entre los deseos que tiene por cumplir antes de que finalice el 2021, está el de reencontrarse con su hijo Emmanuel, con quien perdió absoluto contacto hace unas semanas, incluso de manera virtual, pues así lo determinó el juez a cargo del tema de la convivencia entre ella y el menor.

Recuérdese que, recientemente, Ninel ofreció llegar a un acuerdo extrajudicial con el padre del menor Giovanni Medina, para que bajo las condiciones que él quisiera, le permitiera ver al niño.

Ya sabes... poder abrazar a mi precioso, no pierdo la esperanza, los milagros existen y quiero abrazarlo antes de que acabe el año

Estamos definiendo trámites, esperamos en Dios que pronto se pueda solucionar, confiamos en que nuestras autoridades van a hacer lo correcto y lo pertinente que es que una madre tenga acceso a su mamá. Estoy segura que se tendrá que lograr por el bien del niño

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Ninel Conde estrena importante proyecto en Las Vegas

Pero mientras eso ocurre o no, Ninel Conde se encuentra en Las Vegas, donde la hemos visto muy contenta presumiendo su bien torneada anatomía, bailando y haciendo videos para las redes sociales, además de alistarse para una presentación que ofreció anoche con el reguetonero español Juan Magán.

Tenemos una presentación esta noche, tenemos la presencia de Juan Magán, yo grabé un tema con él que se llama ‘Tú me pones a pecar’, igual y lo invitamos al escenario a cantar

En otro tenor, Ninel aprovechó para unirse a la comunidad artística que ruega por la pronta recuperación de Carmen Salinas, con quien trabajó en Aventurera y a quien ve como una segunda madre.

Vamos a pedirle mucho a Dios porque ella es una mujer muy creyente, Dios está con ella. Muchos la adoptamos como nuestra madre

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