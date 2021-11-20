Neurólogo explica a profundidad la hemorragia cerebral de Carmen Salinas.

El neurólogo internista Erwin Chiquete, a quien Ventaneando ha consultado para saber si los movimientos de pies, labios y barbilla que su familia ha visto en Carmen Salinas son signos alentadores, confirma que esos son indicadores de que no hay muerte cerebral.

Un paciente con muerte cerebral no hace ningún movimiento voluntario o involuntario. En segundo lugar, esos movimientos indican que algunas partes del cerebro están intactas

El experto pide al público mexicano esperar a que Carmen Salinas sea despojada del tubo y se encuentre sin sedación.

Habrá que esperar a que le quiten el tubo y la sedación para ver qué cosas, neurológicamente hablando, puede hacer. Cuando el paciente no se mueve y no tiene reflejos del tallo del cerebro, no tenemos paciente, sino un cuerpo que está vivo porque se le está dando apoyo

Al parecer ella está viva, dando señales de que su cerebro se está recuperando

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¿Cuáles son los riesgos para Carmen Salinas?

El especialista alerta sobre los cuidados extremos que debe recibir la querida actriz, pues no está exenta de alguna infección bacteriana.

Lo que se ha hecho con ella ha sido muy bueno, pero a veces hay cosas que no están en nuestras manos, por ejemplo, que ocurra una infección con una bacteria resistente a fármacos, o bien, que se formen coágulos en las venas

Tampoco sabremos cómo va a quedar desde el punto de vista neurológico, es decir, cuáles son las posibilidades de que ella recupere su estado clínico anterior

Y atención con este dato, pues el neurólogo asegura que un derrame cerebral puede llegar a registrar recuperación hasta después del día 30 en que ocurrió.

Para dar el pronóstico, es hasta 30 días, a 90 días y a 6 meses. A 30 días tenemos respuestas agudas, quien ya la libró a 30 días, la va a librar el resto del año

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