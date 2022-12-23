Sylvia de Rugama acusa a su hermano de extorsión y amenazas.

Sylvia de Rugama, vivió un verdadero viacrucis el pasado miércoles, al intentar interponer una denuncia por violencia y amenazas en contra de su propio hermano Jorge Reynoso, quien según afirma mando a impedir que recuperara una bodega en la colonia Héroes de Padierna, al sur de la Ciudad de México.

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Sylvia, asegura que dicha propiedad también forma parte de la masa hereditaria de su padre que ella está intentando recuperar.

Amenazas y extorsión, es que mi hermano Jorge, Jorge Reynoso, desde agosto ha ejercido todo tipo de presión, amenazas

Sylvia, asegura que Jorge Reynoso está enojado, luego de que ella decidió ya no reclamar la casa que habita el actor, Rubén Cerda.

Me acusó de vendida, me acusó, me dijo una punta de vulgaridades, diciéndome que ‘¿Por qué regalaba las cosas que no eran mías?’ Yo, ni siquiera he regalado nada, simplemente es una tregua. El señor Cerda, ahora que falleció su esposa, al principio de todo esto, estaba pasando por un mal momento

Respecto a la bodega, esto es lo que sucedió según su relato.

Yo había recuperado una bodega, la puse a la venta y, miembros de la seguridad ciudadana de la Ciudad de México, yo no quiero aseverar, pero sí tengo el presentimiento de que están coludidos con mi hermano. Me han amenazado, me han extorsionado

Sylvia de Rugama vivió momentos muy complicados para poner su denuncia.

Por cierto, que, Sylvia no pudo presentar su denuncia en la Fiscalía General de la República, sino que fue remitida a la Fiscalía Antisecuestros.

Bueno, porque la amenaza de Jorge es de que me va a secuestrar, de que me va a matar, de que me va a destruir

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Pero, en la Fiscalía Antisecuestros tampoco le dieron cabida a su reclamo.