Maribel Guardia alza la mano para el regreso de ‘Aventurera’.

Mucho se ha especulado que, el productor Juan Osorio podría traer de nueva cuenta al escenario la obra ‘Aventurera’ y, Maribel Guardia, quien hace años la protagonizó, levanta la mano para participar de nueva cuenta en el proyecto.

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Aunque, ahora con otro personaje que es ni más ni menos, qué el que interpretara la legendaria y querida, primera actriz, Carmen Salinas.

No, yo quisiera el de Carmen, ya pasó lo de Elena, ya, los años pasan sus facturas. Sí, levantaría la mano para ese, es el personaje de Carmen, que bruta, pero claro, solo Carmen, pero ese es el personaje clave, divino

Maribel Guardia recordó a Carmen Salinas.

La actriz, Maribel Guardia recordó algunos momentos que vivió junto a su gran amiga, Carmen Salinas.

Ya, Juan la ha puesto varias veces y siempre que lo ha hecho, lo ha hecho magnífico, porque es un gran productor, es una obra que yo creo que se quedará para la posteridad porque, pues es parte de la tradición mexicana

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