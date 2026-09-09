No tires las cucharas descartables, son un tesoro: cómo hacer mariposas para decorar las habitaciones de los niños
Podrás crear unos lindos adornos y que son muy fáciles de hacer.
Si hay algo que todos tenemos en casa a la hora de celebrar un cumpleaños son los utensilios descartables, como tenedores, cuchillos o cucharas, los cuales una vez que se usan, se tiran a la basura porque ya no sirven y no nos costará dinero. Pero, hay veces que sobran en exceso y están guardados por años en la cocina, por lo que es un buen momento para darle un mejor uso y es que estamos desaprovechando un gran tesoro y gracias a la técnica DIY, las podremos convertir en mariposas para decorar las habitaciones de los niños.
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Una de las mejores formas de hacer manualidades es comprar todos los materiales que necesitamos y crear grandes cosas, pero esto implica una inversión importante de dinero, cuando se puede hacer con objetos reciclados que seguro no sabías que se pueden reutilizar. Esto es gracias a la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’, con la que podrás darle vida a nuevos elementos que pensabas tirar a la basura, como son las cucharitas de plástico.
Todos en nuestra casa tenemos cucharitas descartables para pasteles y que por lo general, luego de usarlas, muchos cometen el error de tirarlas a la basura. Pero, gracias a la técnica DIY es que podrás darle una nueva vida y que consiste en convertirlas en mariposas para poder colocarlas en la habitación de los más chicos y quedarán perfectas.
Elementos para las mariposas de plástico
- 4 cucharas de plástico transparente o blanco (solo las cabezas)
- 1 brocheta o palito de madera largo
- 1 hisopo cortado por la mitad en forma de V (para las antenas)
- Pistola de silicona caliente y barras de pegamento
- Pintura acrílica
- Pincel fino o marcador permanente negro de punta delgada
- Tijeras o alicate para cortar el plástico
Cómo hacer las mariposas con cucharas de plástico
- Cortar las cucharas con ayuda de las tijeras y retirar el mango dejando sólo las cabezas
- Aplicar abundante silicona caliente en el extremo superior del palito de madera y pegar las 4 piezas orientándolas hacia afuera y dos hacia abajo cruzándolas para formar la estructura de 4 alas
- Pegar la mitad del hisopo en la parte superior del centro del ensamble para simular las antenas en V y aplicar una línea gruesa de silicona o pegar un trozo de hisopo en el eje central para formar el cuerpo articulado
- Pintar la superficie de las 4 alas con una capa uniforme de pintura acrílica amarilla y cuando la base esté seca, usar un pincel fino o marcador negro para trazar pequeños patrones en forma de escamas, red y bordes negros con diminutos puntos blancos para recrear el diseño de la mariposa Monarca
- Pintar el eje central de color negro para contrastar y resaltar los detalles