No tires las cucharas descartables, son un tesoro: cómo hacer mariposas para decorar las habitaciones de los niños

Si hay algo que todos tenemos en casa a la hora de celebrar un cumpleaños son los utensilios descartables, como tenedores, cuchillos o cucharas, los cuales una vez que se usan, se tiran a la basura porque ya no sirven y no nos costará dinero. Pero, hay veces que sobran en exceso y están guardados por años en la cocina, por lo que es un buen momento para darle un mejor uso y es que estamos desaprovechando un gran tesoro y gracias a la técnica DIY, las podremos convertir en mariposas para decorar las habitaciones de los niños.

¿Qué pasó en el primer día de La Granja VIP? Desde el primer Capataz, hasta estrategias selladas; esto pasó

Una de las mejores formas de hacer manualidades es comprar todos los materiales que necesitamos y crear grandes cosas, pero esto implica una inversión importante de dinero, cuando se puede hacer con objetos reciclados que seguro no sabías que se pueden reutilizar. Esto es gracias a la técnica DIY o ‘Hazlo tú mismo’, con la que podrás darle vida a nuevos elementos que pensabas tirar a la basura, como son las cucharitas de plástico.

Todos en nuestra casa tenemos cucharitas descartables para pasteles y que por lo general, luego de usarlas, muchos cometen el error de tirarlas a la basura. Pero, gracias a la técnica DIY es que podrás darle una nueva vida y que consiste en convertirlas en mariposas para poder colocarlas en la habitación de los más chicos y quedarán perfectas.

Elementos para las mariposas de plástico

4 cucharas de plástico transparente o blanco (solo las cabezas)

1 brocheta o palito de madera largo

1 hisopo cortado por la mitad en forma de V (para las antenas)

Pistola de silicona caliente y barras de pegamento

Pintura acrílica

Pincel fino o marcador permanente negro de punta delgada

Tijeras o alicate para cortar el plástico

Cómo hacer las mariposas con cucharas de plástico