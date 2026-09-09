¡NO HAGAS ESTO EN EL PORTAL 9/9! Cuida tu suerte siguiendo estas acciones

Este tipo de días traen consigo una situación especial gracias a los números que se combinan. Realmente las creencias y pensamientos de los seguidores del esoterismo se combinan en estos rubros, pues se habla de energías, numerología y distintas situaciones que buscan alinear el entorno de la gente. Por ello, se hace una severa advertencia en este día de Portal 9/9.

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¿Qué no debes hacer el día del Portal 9/9?

El Portal 9/9 hace referencia a un día bastante especial en el calendario, pues es un espacio donde las energías universales actúan de maneras realmente especiales. Por eso los practicantes y seguidores de estos eventos suelen recomendar acciones a realizar como rituales, entendiendo que es una perfecta oportunidad de cerrar ciclos, buscando alinear el entorno favorablemente de cara al futuro.

Por ello, existen ciertas creencias respecto a algunas acciones que pueden ser de mala suerte. Como se indicó, regularmente se alienta a realizar rituales o pequeños procedimientos energéticos el día del portal. Sin embargo, en esta oportunidad se advierte y prohíbe realizar la siguiente acción durante todo el 9 de septiembre de 2026.

Según los expertos en el tema, queda estrictamente prohibido barrer durante todo el día. Esta acción en general es asociada con mala suerte en un día como este. Dicha acción se asocia con el esparcimiento hacia afuera de la buena suerte, que regularmente se enfoca en el bienestar o bendiciones económicas. Por ello, el Portal 9/9 se activará si tú te enfocas en eso y evitas barrer durante todo el día.

#Portal99 #LunaNueva #CierreDeCiclos #ManifestacionConConciencia ♬ sonido original - belkisfengshui @belkisfengshui ✨ PORTAL 9/9: HORA DE ECLIPSAR Y LIBERAR 🌕🕊️ Mañana cruzamos el portal 9/9, una energía súper potente que llega justo un día antes de la Luna Nueva y como el cierre definitivo de la temporada de eclipses. Es el momento perfecto para eclipsar de una vez por todas todo aquello que ya no queremos en nuestras vidas. 🛑 No importa si sientes que ya hiciste el ejercicio: ¡vuélvelo a hacer! ✍️ TU RITUAL PARA HOY Y MAÑANA: 1️⃣ Escribe con lujo de detalle 9 cosas que estás lista/o para dejar ir. 2️⃣ Regálate un baño con sal marina: mientras el agua cae, respira profundo, siente y suelta. 3️⃣ Devuelve desde el amor: deja ir lo que ya no te pertenece, abraza incluso aquello que en su momento te quitó la paz, agradece la lección y déjalo ir definitivamente. De esta manera quedas completamente limpia/o y abierta/o para recibir el día 10, donde la Luna Nueva nos regalará una fuerza tremenda para intencionar y manifestar con la famosa carta de intención. 📜✨ 🔔 ¡Activa tus notificaciones y mantente atenta/o al post del día 10! Viene algo muy poderoso. 💬 Escribe en los comentarios: ✨ "SUELTO Y RECIBO DESDE EL AMOR" ✨ para activar esta energía de transformación. 👇🤍 #BelkisFengShui

¿Cómo activar el Portal 9/9 de este 2026?

Aunque hay distintos rituales o pequeños procedimientos de activación que debes o puedes hacer en el hogar, este día se enfoca en pensar en lo que vendrá en el futuro inmediato. Se sabe que en ocasiones los procesos personales cuestan, por lo que estos días se perciben como oportunidades especiales para terminar con ciertas rutinas que pudieran hacerte daño. Por ello, el Portal 9/9 podría ser un día donde te enfoques en planificación y buenos deseos para lo que viene en tu cierre de año.