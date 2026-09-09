“Yo vine aquí con algo muy fuerte": Zudikey Rodríguez hace IMPORTANTE revelación en Exatlón México Décima Temporada

Hoy, 8 de septiembre del 2026, fue un momento difícil para Zudikey Rodríguez, ya que en la competencia por la medalla individual, detalló lo mucho que extrañaba a sus hijos frente a Antonio Rosique y a los demás atletas de alto rendimiento, rompiendo en llanto al recordar a su familia en Exatlón México Décima Temporada.

Sin embargo, en el programa dejó una importante revelación, al detallar que antes de ir al reality deportivo, ella dejó algo muy fuerte en casa, ya que empezaba con algunas sensaciones de miedo y ansiedad por separarse de sus hijos, pero ella al estar ahí a logrado soltar ese sentimiento, además de que sabe que su familia está bien.

¿Cuántos hijos tiene Zudikey Rodríguez?

Zudikey Rodríguez tiene actualmente dos hijos que se llaman Lían y Antonella, quienes nacieron en su matrimonio con Pato Araujo, la pareja se conoció mientras se encontraban en la segunda temporada de Exatlón México, trabajando junto en el Equipo Rojo. A lo largo del reality deportivo, se les podía ver muy juntos, compartiendo entrenamientos y preocupándose uno del otro ante lesiones.

Desde entonces ambos mostraron un apoyo mutuo, a tal grado de casarse y crear una familia juntos. Ahora la pareja compiten juntos en la Décima Temporada en el Equipo Rojo, igualmente en los circuitos se han encargado de demostrar su gran apoyo ante momentos difíciles.

Sin embargo, antes de tener a sus hijos con Pato, se sabe que la atleta ya había tenido un hijo, siendo una madre primeriza, a quien nombro Ethan, quien falleció a los 3 años, un suceso terrible que ha compartido en repetidas ocasiones en redes sociales.

¿Cuál es el horario de Exatlón México?

Del 31 de agosto al 4 de septiembre en Exatlón México Décima Temporada se tuvo una duración de 4 horas de programa, iniciando desde las 6:30 de la tarde para terminar hasta las 10:30 de la noche. Sin embargo, a partir del 6 de septiembre el horario regreso a su normalidad, por lo que podrás verlo desde las 6:30 hasta las 8:30 de la noche.

No te pierdas de la transmisión en vivo del reality deportivo para que puedas ver todas las importantes revelaciones que se hacen en las transmisiones. No dejes pasar la oportunidad para apoyar a Zudikey Rodríguez o a tus atletas favoritos.