¿Taylor Swift estuvo embarazada? Estas son las posibles pistas en su nuevo disco

Taylor Swift sorprendió a propios y a extraños, con el lanzamiento de su nuevo material discográfico “The Tortured Poets Department: The Antology”, el cual es un disco doble que consta de 31 temas musicales.

“The Tortured Poets Department” es el undécimo material discográfico de Taylor Swift y está compuesto de 16 canciones, mientras que “TTPD: The Anthology” consta de 15 temas, lo que da un total de 31.

¿Cuáles son los temas del nuevo disco de Taylor Swift?

Lado A



Fortnight (feat. Post Malone).

The Tortured Poets Department.

My Boy Only Breaks His Favorite Toys.

Down Bad.

Lado B



So Long, London.

But Daddy I Love Him.

Fresh Out the Slammer.

Florida!!! (Florence + the Machine).

Lado C



Guilty as Sin?.

Who’s Afraid of Little Old Me?.

I Can Fix Him (No Really I Can.)

Loml.

Lado D



I Can Do It With a Broken Heart.

The Smallest Man Who Ever Lived.

The Alchemy.

Clara Bow.

Bonus Track.

The Manuscript.

Lado sorpresa



The Black Dog.

Imgonnagetyouback.

The Albatross.

Choe or Sam or Sophia or Marcus.

How did it end.

So High School.

I hate it Here.

Thank you aIMee.

I look in people’s Windows.

The Prophecy.

Cassandra.

Peter.

The Bolter.

Robin.

El primer single del nuevo disco de Taylor Swift es “Fortnight”, tema en el que colaboró por primera vez con Post Malone.

¿Taylor Swift estuvo embarazada?

Cada vez que un artista lanza un nuevo disco, surgen rumores y especulaciones, Taylor Swift no fue la excepción, pues en las últimas horas se manejado la posibilidad de que la cantante estuvo embarazada, por lo que dice la letra del tema “But Daddy I Love Him”.

“But Daddy I Love Him” es un tema que ha tocado fibras sensibles, pues habla sobre una relación con una persona a la que nadie de su círculo social aceptaba, incluso sus padres lo odiaban, pero eso de poco y nada le importaba a ella, ya que seguía queriéndolo, por lo que se especula que habla de Matthew Healy, con quien tuvo un fugaz romance.