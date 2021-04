Exatlón: Heliud Pulido se sincera entre lágrimas y habla sobre su dolorosa enfermedad que casi le quita la vida.

Heliud Pulido se convirtió en el reciente eliminado de Exatlón: Titanes vs Héroes, ya que fue vencido por su rival Javi Márquez en un trepidante espectáculo que conmocionó a todo México.

El también conocido como Pantera Biónica se marchó de las tierras más exigentes de la televisión tras ser derrotado en uno de los duelos más épicos de la temporada.

Además, el piragüista olímpico mexicano pronunció un emotivo discurso antes de abandonar la edición más exigente del programa conducido por nuestro presentador Antonio Rosique.

Y es que Heliud Pulido abrió su corazón para millones de televidentes y contó la dolorosa enfermedad que vivió cuando era tan solo un bebé.

“Hace 25 años, justo cuando nací, todos creyeron que era un bebé sano y que no iba a tener barreras”, comenzó el veracruzano una serie de declaraciones que nos conmovieron hasta las lágrimas.

El atleta, de 25 años, trascendió que estuvo a punto de perder la vida recién nacido; sin embargo, se sobrepuso ante las adversidades gracias al apoyo de toda su familia.

“Fueron momentos duros porque se me inflamó la panza, me llevaron al médico porque tenía una obstrucción en los intestinos. El doctor dijo que muy pocas personas sobrevivían a mi operación. En ese momento mis papás se dieron cuenta que Dios me hizo para afrontar la vida”, expresó el atleta especializado en canotaje.

¡HELIUD PULIDO GANA LA MEDALLA! Fue el más rápido de la segunda ronda y asegura una presea de vital importancia.

Te puede interesar: Exatlón: Conoce a los atletas que se convirtieron en los grandes ‘enemigos’ de Pato Araujo en la competencia.

Heliud Pulido agradece a todo México antes de marcharse de Exatlón: Titanes vs Héroes

Heliud Pulido tuvo una de las despedidas más emotivas de Exatlón: Titanes vs Héroes, ya que nos conmocionó con un espectacular discurso que se metió en el corazón de todo México.

Por si fuera poco, el veracruzano se quitó la camiseta de Titanes para mostrar su épica playera blanca, misma que utilizó en su campeonato de la tercera temporada de Exatlón.

“Gracias México”, rezó una leyenda en la peculiar prenda del mexicano, quien también se volvió tendencia tras impactar a sus admiradores con impresionante duelo de eliminación.

Las redes sociales también se volcaron con emotivas palabras de aliento para el atleta que se marchó convertido en leyenda de Exatlón.

También te puede interesar: Exatlón: La FOTO que demuestra el amor que existe entre Carolina Mendoza y Aristeo Cázares.