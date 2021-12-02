Va como testigo a la boda de su mejor amigo; se casa con la novia.

Una historia insólita fue la que vivieron unos amigos, ya que por una confusión la novia terminó casándose con otra persona que no era su prometido.

@florcampolongo hizo catarsis en la redes y su tuit se hizo viral. Su pareja fue testigo en la boda de su mejor amigo y por un error terminó casado con la novia. Leé la historia completa, acá! https://t.co/FoqYUCkTjJ — Cinthia Ruth (@ruthcinthia) November 26, 2021

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Por medio de la plataforma Twitter, una usuaria compartió la anécdota que vivió hace un par de semanas con su pareja, cuando se enteró que él se había casado con la novia equivocada.

Este hecho sucedió en Argentina y fue a causa de un error de los capturistas con las firmas, por lo que ahora el invitado y testigo, es ahora el esposo de la novia de su amigo.

Se casó con la novia de su mejor amigo por error

La usuaria llamada Flor compartió esta historia, pues su esposo está casado con otra mujer y sucedió en su boda. De acuerdo con la mujer, Federico ahora está casado con la novia de su mejor amigo y no precisamente por un triángulo amoroso.

Según se menciona en la historia, Federico fue invitado a la boda para ser testigo de la unión; sin embargo no todo salió tan bien, pues al momento de revisar cada documento hubo un error.

No obstante, a la hora de migrar las firmas a la base de datos, una confusión cambió el destino de los 3 involucrados en la boda.

Yo leí lo que firmé, esa parte estuvo toda bien. Soy el testigo. Mi novio fue a hacer de testigo al casamiento del amigo y lo casaron a él con la novia

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Los administrativos de Argentina se percataron de la equivocación y trataron de solucionarlo de inmediato; sin embargo este trámite necesita un poco más de tiempo.