Elefante ataca un camión con turistas durante safari. (VIDEO)

Lo que parecía un inocente safari donde unos turistas disfrutarían de la fauna africana, terminó en una escalofriante experiencia, pues en unos videos que circulan en Twitter se ve a un elefante atacando el camión donde iban a bordo decenas de personas.

Un paquidermo atacó este fin de semana a un grupo de gente que se acercó al grupo de animales en la reserva de caza de Selati, cerca del Parque Nacional Kruger, en el nordeste de Sudáfrica.

En un visual quedó grabado el momento en que el animal de 6 toneladas de peso embiste el vehículo y utiliza sus colmillos para quitarlo del paso.

"En época de celo los elefantes machos experimentan altos niveles de testosterona y pueden mostrar un comportamiento agresivo", informó en un comunicado el director general de la compañía, Anton Lategan.

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El elefante no atacó a personas

Afortunadamente, el elefante no atacó a personas, gracias a la reacción de los encargados del parque que los trasladaron con rapidez a otro camión.

"El camión se detuvo para observar a los elefantes y darles la oportunidad de calmarse. Un elefante toro, que estaba con la manada de cría, se abalanzó sobre el vehículo", explicó el directivo.

Afortunadamente, ninguno de los estudiantes resultó herido gracias a la reacción de los encargados del parque que los trasladaron con rapidez a un nuevo vehículo.

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