Tratan de extorsionarla pero su voz enamora al delincuente. (VIDEO)

Nuevamente a un ladrón las cosas no le salieron bien, pues se enamoró de la voz de la mujer y hasta con invitación a comer.

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Esta historia de "amor" que protagonizan una joven y un delincuente fue compartida en la plataforma TikTok, ya que un robo dio un cambio de rumbo y dejó a todos sorprendidos.

Todo gracias a la voz de mujer, el extorsionador reorganizó sus planes y prefirió convertir todo en un intento de conquista.

La curiosa historia

Un extorsionador cayó rendido ante la voz de una de sus víctimas y terminó intentando ligar a su víctima, al grado de invitarla a salir.

A través de TikTok, la usuaria Mayan Santos compartió un extracto de la llamada telefónica de extorsión que recibió.

Si bien esta comenzó con los típicos diálogos de una extorsión, pero tuvo un final inesperado porque se convirtió en una especie de historia de amor.

Al inicio de la llamada, el delincuente amenaza con llevarse a un supuesto familiar, pero la joven respondió incrédula y con indiferencia a la extorsión.

En cuanto el extorsionador escucha la voz de su víctima, se enamora y cae rendido ante su encantadora voz; tanto, que incluso se olvida de sus planes.

Oye mija, tienes una voz bien hermosa

Si bien esta respuesta resulta muy extraña, lo siguiente que ocurrió en la llamada de extorsión fue más que inesperado, pues decide dejar de lado la extorsión y el hombre invitó a desayunar a su antes víctima.

¿Ya desayunaste? Pásame tu número telefónico y te invito

Aunque es evidente el sarcasmo de la joven en sus respuestas, el extorsionador parece ser el inocente que se cree el juego.

Mejor te paso el de mi papá que es policía, ¿te agrada? Yo solo quería salir contigo, a ver si se podía

Finalmente, el extorsionador propuso usar “este número telefónico para llamar después” y acordar una cita para comer.

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