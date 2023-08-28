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FOTOS | ¿Cuántos años cumplió Thalía? ¡Luce mejor que nunca!

La cantante Thalía, cumplió años este fin de semana, ¡y luce mejor que nunca! ¿Cuántos años cumplió exactamente? ¿Cómo la pasó? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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