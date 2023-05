Por: Luis Madrid | Marktube Compartir Facebook

Tweet

WhatsApp

CopyLink Copiar enlace

Tina Turner, estrella del Rock & Roll, muere a los 83 años.

La cantante Tina Turner, famosa por éxitos como “What’s Love Got to Do with It”, murió este 24 de mayo a los 83 años por causas que aún se desconocen.