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FOTOS | Conductoras critican el cuerpo de Tini en vivo, ¡su micrófono estaba abierto!

Sin darse cuenta, conductoras critican fuertemente el cuerpo de la cantante Tini, ¡no se dieron cuenta que sus voces se podían escuchar!

Por: TV Azteca

Tini abrazando a un perrito.jpg
Tini bikini verde.jpg
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