Tobey Maguire da la mejor noticia para los fans de Spider-Man.

Uno de los regresos más esperados al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) fue el de Tobey Maguire, actor que tras 17 años volvió a enfundarse en el traje de Spider-Man para la cinta “Spider-Man: No way home”.

Su regreso fue épico y todo parece indicar que el actor quiere seguir siendo parte del MCU, así lo reveló Marvel en un libro especial que publicó en Estados Unidos y donde revela algunos secretos de “Spider-Man: No way home”.

¿Qué dijo Tobey Maguire? El libro contiene entrevistas con los integrantes del elenco de la cinta, incluido Tobey Maguire, quien dijo estar abierto para seguir siendo parte del MCU dentro de La Saga del Multiverso.

“Me encantan estas películas y me encantan todas las series diferentes. Si estos tipos me llamaran y me dijeran: “¿Aparecerías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?” o “¿Aparecerías para hacer esta película o leer una escena o hacer algo de Spider-Man?”, sería un “¡Sí!” Porque ¿por qué no querría hacer eso?”, declaró el actor.

Esto aviva las posibilidades de que haya una nueva cinta de Spider-Man con Tobey Maguire, pues la última cinta de la más reciente saga reunió a los tres Hombre Arana en una misma cinta gracias al multiverso.

Cabe mencionar que Tobey interpretó al Hombre Araña en las primeras tres cintas a cargo del director de Sam Raimi, posteriormente, le cedió la batuta a Andrew Garfield y, por último, a Tom Holland.

¿Qué sintió Tobey Maguire al ponerse otra vez el traje de Spider-Man?

“El traje definitivamente puede ser un desafío en el momento en que tienes que entrar en el traje completo. Pero luego, una vez que te sientes cómodo, hay algo divertido al respecto. Como actor, ayuda cuando te pones un disfraz. Empiezas a sentirlo más y encarnarlo más… Empiezas a sentirte como en casa bastante rápido”, recalcó.

¿Cómo le fue a Spider-Man: No way home?

La cinta dirigida por Jon Watts recaudó 1.9 millones de dólares en taquillas. Hasta el momento no se ha confirmado si habrá una secuela de este filme o si Maguire y Garfild volverán a aparecer en otro filme protagonizado por Tom Holland.