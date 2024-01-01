Toño Mauri promueve la donación de órganos a tres años de renacer por dos pulmones recibidos

El pasado 15 de diciembre, Toño Mauri, conmemoró tres años de haber recibido el doble trasplante de pulmón, después de haber estado al borde de la muerte debido al COVID 19, que padeció antes del desarrollo de las vacunas.

Toño, celebra tan señalada fecha impulsando una cruzada de concientización, con la que espera alentar a todo el mundo a donar sus órganos.

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El 15 de diciembre para mí, es volver a nacer, es mi cumpleaños, es mi nueva vida y así titulé mi libro, ‘Toño Mauri, mi nueva vida’, entonces para mí esa fecha, es la que marca un antes y un después, para mí es el nuevo camino, son tres años de recuperación, son tres años de adaptación, son tres años de volver a la vida normal y vivir un mundo distinto

Antes, era un día más, un año más, no pasaba nada, ahora tengo mucho valor, ahora aprecio mucho el tiempo, aprecio mucho el poder estar sano, vivo muy contento, muy feliz, tengo a mi familia y mi familia integrada a a esta campaña

¿Tiene planes para una nueva temporada de la bioserie de Luis Miguel?

En otros temas, Toño Mauri, revela no tener planes para producir una segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel.

No he tenido contacto con él, yo me imagino que después de su gira vendrán muchos proyectos más, yo la verdad, es que me he dedicado más a mis cosas a los proyectos, hay una parte de la vida que los famosos separan, yo le deseo lo mejor y siempre estaremos atrás pidiendo mucho por él y porque todo salga bien

Pero, lo que sí tiene planeado es producir una película sobre su familia, que fue obligada a salir de Cuba en los años 60

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