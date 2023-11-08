Hay cuestiones que la ley establece que deben ser cumplidos en tiempo y forma. Y dentro de eso, no está que lo sepas, pues puedes verte beneficiado. Por eso, es que en esa premisa vamos a contarte si los trabajadores que cobran por honorarios reciben pago de aguinaldo en diciembre.

Empecemos explicando de qué hablamos, cuando nos referimos a este aspecto: la prestación en cuestión equivale a 15 días de salario y se considera un pago anual. Ahora bien, esto aplica solamente para quienes lleven al menos un año en su espacio de trabajo y en ese aspecto van a poder cobrar la parte proporcional respecto al tiempo que hayas trabajado dentro de la compañía.

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Abarca a trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados eventualmente por obra o tiempo determinado, comisionistas, agentes de seguros, ventas y semejantes. Esto lo dice la misma ley, aunque siempre quedan dudas.

¿Reciben pago de aguinaldo los trabajadores que cobran por honorarios?

Lamentablemente no, pues según lo que indica la Procuraduría Federal del Trabajo, no están incluidos. Ahora bien, en algunos casos esto tiende a cambiar debido a que si existe una subordinación laboral mediante la prestación de servicios permanentes a un solo patrón y obligatoriamente cubre una jornada de trabajo máxima y legal de hasta 8 horas, recibe instrucciones de un superior y tiene un lugar fijo dentro de una empresa entonces si, está incluido dentro de este pago.

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Ahora, si estás dentro del grupo de gente que puede recibir esta bonificación económica, pero no te lo han abonado, entonces debes presentarte en las oficinas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde van a brindarte asesoría jurídica. Ahí tendrás asesoramiento de un abogado asignado o también puedes contratar a uno particular.