La despiden de su trabajo por su belleza. (VIDEO)

Para ocupar cualquier vacante en cualquier posición, siempre piden montones de requisitos. Si bien la belleza no es una exigencia, tampoco es un obstáculo para quedarse con un trabajo, pero esta vez a una mujer la despidieron justamente por eso.

Fernanda, una atractiva chica, se hizo viral en redes sociales luego de que subió un video a través de su cuenta de TikTok, donde invita a clientes a que la visiten en su trabajo en una tienda SAMS de Saltillo, Coahuila.

El visual se hizo viral por la belleza de la mujer, pero lo que llamó la atención de quienes vieron el clip, ya que se engancharon con la sensualidad de la chica y su creatividad para atraer a más personas la famosa tienda de autoservicio.

Lo lamentable, fue que a la cadena de supermercados no le agradó mucho la idea y en cuestión de horas despidió a la joven, sin dar razones de ello.

La chica publicó otro visual en su cuenta de TikTok, en donde explica que la tienda la corrió por "ser bonita", así tal cual lo expuso.

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Internautas dividen opiniones en redes sociales

Los internautas le pidieron a Fernanda que explicara qué fue lo que le dijeron y porque sospecha que fue despedida por su belleza.

Otros seguidores aseguraron que era un simple montaje para ganar seguidores e incluso, salieron a relucir algunas personas que seguramente trabajan en la tienda y recriminaron las actitudes de la chica.

Por si fuera poco, algunos usuarios criticaron las actitudes de la joven, pues siendo empleada de la tienda no coinciden con el código laboral que tiene la cadena de super mercados y no le creyeron la discriminación por sentirse bonita.

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