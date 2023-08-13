¿Cómo ver películas en WhatsApp GRATIS?
Imagina poder ver esa película que ambos han estado esperando, con la ventaja adicional de comentar y reír juntos en tiempo real, sin importar dónde se encuentren.
Las innovaciones de WhatsApp, continúan impactando a todos, ya que hacen que la distancia se desvanezca y la conexión entre seres queridos prevalezca. En esta ocasión, la aplicación de mensajería instantánea líder, propiedad de Meta, nos trae una emocionante novedad: la posibilidad de compartir la pantalla durante una videollamada.
En un principio, esta función parece estar diseñada para demostrar el uso de aplicaciones o explicar algún proceso, los creativos de la comunidad han encontrado una manera genial de usarla para ver películas y series junto a tu pareja o amigos.
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¿WhatsApp se convierte en una pantalla de cine?
La premisa es sencilla, pero emocionante. ¿Recuerdas las tardes en las que te acurrucabas en el sofá con tu pareja, compartiendo risas y emociones mientras veían una película? Ahora, gracias a la última actualización de WhatsApp, es posible recrear esa experiencia, incluso cuando la distancia física se interpone.
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¿Cómo convertir una videollamada en una sala de cine a distancia?
El proceso es más sencillo de lo que podrías imaginar. Sigue estos pasos para transformar tu videollamada en una velada de cine virtual:
- Abre la aplicación en tu dispositivo.
- Inicia una videollamada con tu pareja o amigo, como lo harías normalmente.
- Selecciona la opción de ‘Compartir Pantalla’. En la parte inferior de la pantalla, encontrarás el icono de un móvil. Tócalo para habilitar la función.
- Abre tu navegador web y selecciona un enlace de película o serie que desees compartir. Así mismo, puedes acceder a tu plataforma de streaming favorita para reproducir contenido desde allí.
- Una vez que hayas iniciado la reproducción, ambos podrán ver la película o serie elegida y disfrutar de cada momento como si estuvieran juntos en la misma habitación.
Cabe destacar que para asegurar una experiencia de visualización fluida, es aconsejable utilizar una conexión Wi-Fi estable. Además, asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada en tu equipo.
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