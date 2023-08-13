¿Cómo ver películas en WhatsApp GRATIS?

Las innovaciones de WhatsApp, continúan impactando a todos, ya que hacen que la distancia se desvanezca y la conexión entre seres queridos prevalezca. En esta ocasión, la aplicación de mensajería instantánea líder, propiedad de Meta, nos trae una emocionante novedad: la posibilidad de compartir la pantalla durante una videollamada.

En un principio, esta función parece estar diseñada para demostrar el uso de aplicaciones o explicar algún proceso, los creativos de la comunidad han encontrado una manera genial de usarla para ver películas y series junto a tu pareja o amigos.

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¿WhatsApp se convierte en una pantalla de cine?

La premisa es sencilla, pero emocionante. ¿Recuerdas las tardes en las que te acurrucabas en el sofá con tu pareja, compartiendo risas y emociones mientras veían una película? Ahora, gracias a la última actualización de WhatsApp, es posible recrear esa experiencia, incluso cuando la distancia física se interpone.

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¿Cómo convertir una videollamada en una sala de cine a distancia?

El proceso es más sencillo de lo que podrías imaginar. Sigue estos pasos para transformar tu videollamada en una velada de cine virtual:



Abre la aplicación en tu dispositivo.

Inicia una videollamada con tu pareja o amigo, como lo harías normalmente.

Selecciona la opción de ‘Compartir Pantalla’. En la parte inferior de la pantalla, encontrarás el icono de un móvil. Tócalo para habilitar la función.

Abre tu navegador web y selecciona un enlace de película o serie que desees compartir. Así mismo, puedes acceder a tu plataforma de streaming favorita para reproducir contenido desde allí.

Una vez que hayas iniciado la reproducción, ambos podrán ver la película o serie elegida y disfrutar de cada momento como si estuvieran juntos en la misma habitación.

Cabe destacar que para asegurar una experiencia de visualización fluida, es aconsejable utilizar una conexión Wi-Fi estable. Además, asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada en tu equipo.

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