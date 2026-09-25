Entierran a uno de los Granjeros, así fueron las votaciones en el jueves de Salvación en La Granja VIP

En el jueves de Salvación una de las dinámicas más tensas es el echar tierra. En ella cada Granjero elige a uno de los nominados para evitar que compita por la posibilidad de salir de la tabla y ya no estar en riesgo. En esta ocasión la preferencia quedó muy clara y Julio Camejo quedó enterrado.

Luego de que se dejara claro que Julio mintió al acusar a Ivonne Montero de haber maltratado a una vaca, casi todos sus compañeros decidieron votar por él.

Julio aceptó la dinámica y le dijo a la mayoría de los Granjeros que le echaron tierra que no debían sentirse culpables y que aceptaba su equivocación, incluso afirmó que se merecía la tierra de todos.

A pesar de los resultados, las críticas en La Granja VIP hicieron notar que todos los que le echaron tierra le mostraron cariño y respeto al actor.

El único que votó diferente fue Mono Osuna quien eligió a Kevyn Contreras Bicolor, aunque le dijo a Camejo que estaba muy enojado con él porque la semana pasada lo apoyó en una discusión con Ivonne Montero y ahora se sentía decepcionado, pero no lo eligió porque desde el primer día le mostró fidelidad.

Julio Camejo pasó de Capataz a peón en una semana|La Granja VIP

El jueves de Salvación todos los Granjeros le echaron tierra a Julio Camejo y le explicaron las razones

Todos los Granjeros le echaron tierra a Julio Camejo, la mayoría, por haber mentido sobre la manera en que Ivonne Montero había tratado a una de las vacas. A detalle estas fueron las razones que cada uno le expresó para no dejarlo competir por su salvación.

