Entierran a uno de los Granjeros, así fueron las votaciones en el jueves de Salvación en La Granja VIP
Una revelación en la gala hizo que muchos tomaran una decisión de último momento
En el jueves de Salvación una de las dinámicas más tensas es el echar tierra. En ella cada Granjero elige a uno de los nominados para evitar que compita por la posibilidad de salir de la tabla y ya no estar en riesgo. En esta ocasión la preferencia quedó muy clara y Julio Camejo quedó enterrado.
Luego de que se dejara claro que Julio mintió al acusar a Ivonne Montero de haber maltratado a una vaca, casi todos sus compañeros decidieron votar por él.
Julio aceptó la dinámica y le dijo a la mayoría de los Granjeros que le echaron tierra que no debían sentirse culpables y que aceptaba su equivocación, incluso afirmó que se merecía la tierra de todos.
A pesar de los resultados, las críticas en La Granja VIP hicieron notar que todos los que le echaron tierra le mostraron cariño y respeto al actor.
El único que votó diferente fue Mono Osuna quien eligió a Kevyn Contreras Bicolor, aunque le dijo a Camejo que estaba muy enojado con él porque la semana pasada lo apoyó en una discusión con Ivonne Montero y ahora se sentía decepcionado, pero no lo eligió porque desde el primer día le mostró fidelidad.
El jueves de Salvación todos los Granjeros le echaron tierra a Julio Camejo y le explicaron las razones
Todos los Granjeros le echaron tierra a Julio Camejo, la mayoría, por haber mentido sobre la manera en que Ivonne Montero había tratado a una de las vacas. A detalle estas fueron las razones que cada uno le expresó para no dejarlo competir por su salvación.
- Mónica Escobedo lo llamó potro desbocado y le pidió que estuviera más tranquilo y respetara a las reglas.
- Pimpinela Escarlata dio como razón el no haber lavado su plato la noche anterior.
- Kunno le pidió perdón, pero dijo que tenía que ser consecuente con quienes han sido peones a su lado.
- Niurka lo hizo porque mintió sobre el maltrato a la vaca por parte de Ivonne Montero.
- Bebeshita, aunque en un inicio iba a elegir a Kevyn Contreras Bicolor, cambió de opinión por el video y la mentira.
- Pascal Nadaud le dijo que se sentía muy traicionado porque usó información que le había compartido en confianza y, además, en contra de una mujer.
- Ivonne Montero lo encaró, le dijo que se ensañó con ella y que está cavando su propia tumba.
- Natalia Alcocer le dijo que le echaba tierra porque afortunadamente existe un video que pudo aclarar la verdad en referencia a Ivonne Montero.
- Fernando Lozada le dijo que planeaba votar por Kevyn Bicolor pero, aunque lo considera un amigo y lo quiere, después del video que se mostró, tuvo que echarle la tierra a él por mentir.
- Pablo Montero le pidió que tuviera más cuidado con lo que dice.
- Rafael Mercadante le pidió que reflexione sobre lo que pasó y le recordó que todos cometemos errores.