Rafa Mercadante se convierte en “El más gallito” por decisión del público: estos serán sus beneficios para el Granjero de La Granja VIP

Tras una de las galas más polémica en La Granja VIP, este miércoles 23 de septiembre se realizó uno de los Cara a Cara más intensos de la temporada, por lo que el público decidió premiar la postura, el temple y la elocuencia de uno de los participantes que más señalamientos había acumulado al inicio de la competencia: Rafa Mercadante.

La dinámica del Cara a Cara obliga a los habitantes a decirse las verdades de frente, otorgando al nominado el derecho de réplica para defender su estancia en la granja. Al término de la emisión, el público emite su voto para reconocer al habitante denominado "El más gallito de la semana", distinción que premia el valor de los argumentos y la firmeza mostrada ante las confrontaciones.

En esta ocasión, el reconocimiento fue para Rafa Mercadante, quien, como bien señaló Adal Ramones al inicio de la gala, podrá disfrutar de una serie de beneficios por el reconocimiento del público.

La distinción resulta significativa considerando que, en la primera semana del reality, el conductor enfrentó severos cuestionamientos por su estilo de convivencia, e incluso protagonizó una sonada controversia con Manelyk González. No obstante, en esta última Asamblea su postura fue distinta. Aunque no fue el habitante más atacado de la noche, su forma de responder ante las nominaciones —como la de Kunno, quien admitió que le cae bien pero consideró que su ciclo en el programa debía terminar— destacó por su madurez y firmeza, ganándose el aplauso y el apoyo de los televidentes.

Como "El más gallito", Rafa obtendrá beneficios estratégicos clave otorgados por la producción para la dinámica semanal dentro del La Granja VIP, lo que le permitirá amortiguar los ataques de sus contrincantes y asegurar un respiro en su posición dentro de la casa.

¿Cómo votar por tu Granjero favorito en La Granja VIP?

Para apoyar a los Granjeros nominados de La Granja VIP y salvar a tu participante predilecto de la eliminación, sigue estos pasos desde cualquier dispositivo: