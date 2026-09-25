ÚLTIMO MINUTO: Julio Camejo es bloqueado y no podrá jugar por la Salvación; estos son los motivos

Hoy, 24 de septiembre, los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada fueron sorprendidos al darse a conocer que uno de ellos fue bloqueado al Juego por la Salvación, dándose a conocer que el seleccionado fue Julio Camejo, situación que se generó por su terrible error al hacer una acusación falsa y sin pruebas contra Ivonne Montero, perjudicando su imagen ante todos los Granjeros, todos recalcan su grave error al dar su voto.

Julio frente a todos acepta su error frente a todos, formando parte de la tabla de Nominados sin posibilidad de salirse. Te detallaremos qué fue lo que pasó y de qué manera le puede afectar al Granjero, un hecho que traerá ciertos cambios notorios en el reality. Descubre toda la información de lo qué pasó.

¿Qué consecuencias tendrá el Grajero bloqueado?

Podría parecer algo sin importancia, pero no es así en La Granja VIP, ya que el granjero al ser bloqueado al Juego por la Salvación, se perderá de la oportunidad de tener el beneficio de La Salvación, situación que lo pone en total riesgo, por lo que muchas personas no desean llegar a eso.

Para llegar a esa decisión, cada uno de los Granjeros seleccionan a su nominado, expresando su opinión sobre el tema, para finalmente darse a conocer quién fue el seleccionado en el reality.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

En ciertos momentos del reality, se abren las votaciones, un gran momento en el que el publico y los seguidores de los Granjeros, pueden unirse y apoyar a quienes quieran. Puedes hacerlos desde Azteca UNO en la zona de La Granja VIP y seleccionar la opción de "Votar", donde aparecerán los nombres.

Por otro lado, puedes hacerlo desde la app de TV Azteca en vivo, selecciona el anuncio o banner para después escoger a tu favorito. No esperes más y observa todo el reality para que participes y des a conocer tu decisión